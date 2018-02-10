РИАМО - 10 фев. На московском стадионе «Лужники» пройдут семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В прошлом году открылись обновленные «Лужники» - самый большой стадион страны на 81 тысячу зрителей. Уложились и в сроки, и в бюджет. В FIFA высоко оценили архитектуру трибун и обзор поля. Этим летом в «Лужниках» пройдут семь матчей чемпионата мира - 2018. Легендарная история стадиона продолжается», - написал Собянин в Twitter.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в Москве завершили все работы по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».