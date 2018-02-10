«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017 году на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.