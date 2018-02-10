|Температура
|-7˚C … -5˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|754 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|-5˚C … -3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|751 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|-6˚C … -4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|753 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
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