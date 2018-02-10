РИАМО – 10 фев. На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане разыграли первые награды в скиатлоне, победу одержала спортсменка из Швеции, россиянка заняла восьмое место, сообщает Газета.ru.

«Шведская спортсменка Шарлотт Калла победила в скиатлоне на 15 километров на Олимпиаде-2018 и стала первой чемпионкой Игр в Пхенчхане», - говорится в сообщении.

Второе место у норвежки Марит Бьорген, бронзу завоевала финка Криста Пярмякоски. Россиянка Наталья Непряева финишировала восьмой.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».