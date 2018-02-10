РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Команда ветеранов по хоккею с мячом «Звезды России» сыграла со счетом 1:1 с командой «Урожай» Томилина подмосковных Люберец, матч прошел в субботу в честь 120-летия русского хоккея с мячом, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу на стадионе «Урожай» в Томилине проходит праздник, посвященный 120-летию возникновения русского хоккея с мячом и 60-летию данного вида спорта в Томилине.

«Команды «Звезды России» и «Урожай» провели товарищеский матч. Сыграли со счетом 1:1», - сказал один из организаторов матча.

На открытии праздника выступили люберецкие фигуристы и хоккеисты. В составе команд товарищеского матча сыграли заслуженные мастера спорта СССР Михаил Осинцев, Леонид Лобачев, Георгий Канарейкин, Александр Цыганов и Сергей Лазарев. Также участвовали мастера спорта международного класса Александр Кораблин, Анатолий Козлов, Валерий Беляков, Игорь Головачев, Алексанлр Осокин и мастера спорта Юрий Новиков, Алексей Ерохин, Сергей Корнеев. Константин Морозов, Борис Норкин и Виктор Гамаюнов.