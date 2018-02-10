РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. В подмосковном Королеве в рамках Дней индийской культуры в Подмосковье прошли мастер-классы по танцам, йоге и индийской музыке, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Идея таких встреч принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Дни индийской культуры позволяют познакомиться с богатой культурой этой страны. В рамках фестиваля жители Королева посмотрели индийское кино и гала-концерт индийского искусства.

«Сегодня в Королеве три преподавателя из Индии, работающие в культурном центре имени Джавахарлала Неру в Москве, провели мастер-классы и выступили со своими номерами», - сказала куратор фестиваля Светлана Миронова.

Господин Маниш Вардхан провел мастер-класс по йоге, маэстро Дхармендер Гаутам показал, как танцевать классические индийские танцы, а игре на традиционных индийских инструментах обучил маэстро Гульфам Сабри.

Жители Королева смогли также купить товары из Индии, украшения ручной работы и сделать мехенди (роспись хной).