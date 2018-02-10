РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В подмосковном Подольске водитель фуры, нарушая правила дорожного движения, ударил автомобиль Land Rover, за рулем которого была девушка, и скрылся, сообщила «РИАМО в Подольске» сама пострадавшая.

«В пятницу (9 февраля - ред.) в 08:45 на улице Орджоникидзе под пешеходным мостом возле съезда на Южный обход водитель фуры решил развернуться через две сплошные и ударил мой автомобиль Land Rover, после чего подошел и спросил, жива ли я, а потом уехал, пока я вызывала ГИБДД. Я оказалась в сугробе на встречной полосе, очень испугалась», - сказала пострадавшая.

По ее словам, после столкновения у автомобиля помято заднее правое крыло, задний бампер, накладка на колесо справа, фара задняя правая, стекло заднее справа, брызговик правый, лючок бензобака. В автосервисе ремонт оценили в 100 тысяч рублей.