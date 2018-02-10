РИАМО – 10 фев. Общественным наблюдателям в Москве на выборах президента РФ будет предложено перейти на соседние избирательные участки, где будет дефицит следящих за ходом голосования, сообщает ТАСС.

«Было принято решение пойти формальным путем. Если ты первый записался - мы тебя направляем на обучение. Но что делать с остальными? И вот второй человек получит предложение пойти наблюдать на соседний участок, куда никто не записался», - сказал председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов на общероссийском семинаре наблюдателей.

По его словам, на 3752 участка записалось 4,8 тысячи человек, однако для работы на 39% участков не нашлось ни одного желающего, а на некоторые записались по 11-18 человек.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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