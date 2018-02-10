РИАМО - 10 фев. В выходные в столице подготовили насыщенную культурную программу, в частности, горожане смогут посетить площадки фестиваля «Московская Масленица», посмотреть спектакли фестиваля «Золотая маска» и принять участие в танцах на льду в парке «Сокольники», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Танцы на льду и хоккей с мячом в «Сокольниках». <…> На День зимних видов спорта могут прийти все, кто привык проводить выходные активно. Гостей ждет развлекательная программа, мастер-класс по конькобежному спорту, танцам на льду и хоккею с мячом, а также катания под музыку диджеев», - говорится в сообщении.

Мероприятия в парке будут проходить в субботу до 18:00.

С субботы и до 18 февраля москвичи смогут бесплатно покататься на катке ледового театра в Новопушкинском сквере, а на площади Революции горожане смогут окунуться в исторические традиции Масленицы начала XIX века и насладиться фестивальными спектаклями.

«На площади Революции вам расскажут об истории Масленицы и о ее праздновании в Александровскую эпоху. Вас ждут представления народного театра, гусарские забавы и спортивные игры. А на сцене пройдут спектакли «Золотой маски», - уточняется в материале.

Данные мероприятия в столице будут проходить также до 18 февраля.

До 28 февраля маленькие москвичи смогут бесплатно посмотреть советские детские фильмы на экранах сети «Москино». Так, 11 февраля зрителям покажут картины «Боба и слон», «Ослиная шкура», «Юность Бемби». На сеансы нужно предварительно зарегистрироваться.