РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Страховой агент, у которой под пытками злоумышленники узнали код от сейфа и украли деньги и ценности почти на полмиллиона рублей, была вынуждена обратиться за помощью к психологу и священнику, сообщила «РИАМО в Подольске» сама пострадавшая Марина Румянцева.

В Подольске 25 ноября 2017 года двое мужчин под видом клиентов проникли в рабочий кабинет страхового агента Румянцевой и напали на нее. Под пытками они узнали, где находятся ценности, и украли золото, деньги и вещи почти на полмиллиона рублей. Нападавшие не только сильно избили Румянцеву, но и порезали руки и лицо ножом во время пыток. Все это попало на камеры наблюдения, установленные в рабочем кабинете. Один из нападавших, которого задержали, оказался выходцем из Киргизской Республики.

«После этого нападения мне пришлось обращаться к психологу и священнику за помощью. С ужасом ожидаю суда. Боюсь, что мне тяжело будет находиться на суде и спокойно отвечать на все вопросы. Священник говорит, что я должна простить нападавших, но пока мне тяжело это сделать», - сказала Румянцева.

Нападавшему предъявили обвинение по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с проникновением в помещение с применением предметов, используемых в качестве оружия). Данная статья предусматривает срок наказания до 12 лет лишения свободы.

Ущерб пострадавшей обвиняемый не возместил. Рассмотрение дела в Подольском городском суде назначено на 20 февраля.

Пострадавшей пришлось провести в больнице десять дней. Врачи диагностировали множество повреждений, в том числе черепно-мозговую травму. Судебно-медицинский эксперт вынес свое заключение и определил нанесенный вред здоровью как легкий.

Обвиняемый в ограблении и избиении женщины рассказал, что пошел на это из-за большого долга по кредиту. Про своих сообщников он ничего не сообщил.