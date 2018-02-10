РИАМО - 10 фев. В филиале Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (ГлавУпДК при МИД РФ) в Московской области открылись XVIII Зимние дипломатические игры, сообщает РИА Новости.

«Игры приурочены ко Дню дипломатического работника. Они проходят в подмосковном «Москоу Кантри Клаб» - филиале ГлавУпДК при МИД РФ», - говорится в сообщении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в послании, зачитанном на торжественном открытии, пожелал коллегам спортивных побед и высказал уверенность, что мероприятие послужит взаимопониманию дипломатического корпуса.

На спортивных площадках будут проводить соревнования по биатлону, хоккею, лыжам, настольному теннису, бильярду, мини-футболу. В состязаниях примут участие более 20 команд из 20 стран, а также Европейской экономической комиссии.

Хоккейный турнир завершится гала-матчем, в котором команда-победительница сразится с командой российских артистов «КомАр», в которую входят музыкант Олег Бутман, актеры Оскар Кучера, Марат Башаров и многие другие.