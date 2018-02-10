РИАМО - 10 фев. На улице Маросейка в столице полицейские выявили и ликвидировали притон для занятия проституцией, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выявили притон для занятия проституцией на улице Маросейка. По данному адресу полицейские задержали двух девушек по подозрению в оказании услуг интимного характера. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», - говорится в сообщении.

Кроме того, была задержана 21-летняя девушка, подозреваемая в организации притона, которая получала денежные средства от клиентов и затем передавала их соучастникам.

«По данному факту отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - уточняется на сайте.

Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников.