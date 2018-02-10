РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на стадионе «Урожай» в субботу поздравил спортсменов поселения Томилино со 120-летием русского хоккея с мячом, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу на стадионе «Урожай» в Томилине проходит праздник, посвященный 120-летию возникновения русского хоккея с мячом и 60-летию данного вида спорта в Томилине.

«Я сегодня хотел бы всем пожелать побед в спорте самых разнообразных. Наша сборная недавно стала чемпионом мира по хоккею с мячом. Все искренне желаю спортивного духа, здоровья. Поздравляю со 120-летием хоккея с мячом. Люберцы - это территория спорта», - сказал Ружицкий.

Также глава отметил высокое качество льда на стадионе. Он подчеркнул, что лед натуральный, но не хуже искусственного.

На открытии праздника выступили люберецкие фигуристы и хоккеисты. В составе команд товарищеского матча сыграют заслуженные мастера спорта СССР Михаил Осинцев, Леонид Лобачев, Георгий Канарейкин, Александр Цыганов и Сергей Лазарев. Также участвуют мастера спорта международного класса Александр Кораблин, Анатолий Козлов, Валерий Беляков, Игорь Головачев, Алексанлр Осокин и мастера спорта Юрий Новиков, Алексей Ерохин, Сергей Корнеев. Константин Морозов, Борис Норкин и Виктор Гамаюнов.

«Я сегодня не играю, дают знать о себе старые травмы. Но я болею за всех участников матча», - отметил мастер спорта СССР по хоккею с мячом, семикратный чемпион мира Владимир Плавунов.