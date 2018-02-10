РИАМО - 10 фев. Керлингисты из России Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова досрочно завоевали место в полуфинале Олимпийских игр - 2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Газета.ru.

«Это стало известно после того, как спортсмены из России одержали четыре победы в пяти матчах группового турнира», - говорится в сообщении.

На данный момент первое место делят команды из Канады, Норвегии и России. В оставшихся турах группового этапа Брызгаловой и Крушельницкому предстоит сыграть с канадцами и швейцарцами. Даже в случае двух поражений они не покинут верхнюю четверку, которая составляет квартет полуфиналистов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».