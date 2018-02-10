РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в столб с социальной рекламой в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В пятницу, 10 февраля, на проспекте Ленина после поворота от «Макдоналдса» сторону площади произошло ДТП. Водитель иномарки ехал с большой скоростью в левом ряду со стороны Москвы, перед ним машина перестроилась налево к «Красным рядам» из крайнего правого ряда. Водитель резко дал по газам, и его машину ударило о столб с социальной рекламой», - сказал свидетель.

У машины значительные повреждения, ее хозяин не пострадал. Оперативно приехали сотрудники ДПС, выставили конусы, перекрыли полосу.