РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. Житель подмосковного Королева лишился своего автомобиля за долги по жилищно-коммунальным услугам, которые составляют более 300 тысяч рублей, сообщается на странице расчетно-кассового центра городского округа в Instagram.

Имущество собственников квартир, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги, может быть изъято по решению суда и продано на аукционе. Вырученные средства пойдут на оплату долга, а остаток вернут владельцу.

«В ходе планового рейда сотрудниками расчетно-кассового центра совместно с федеральной службой судебных приставов произведена эвакуация автотранспорта за задолжность по ЖКУ. Автомобиль Ford Mondeo был изъят с проспекта Космонавтов, задолженность превышала 300 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

У должника есть десять дней, чтобы оплатить долг, иначе автомобиль будет продан с торгов.