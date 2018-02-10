РИАМО - 10 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стартовал на XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Химках, передает в субботу корреспондент РИАМО.

В микрорайоне Планерная в подмосковном городском округе Химки в субботу проходит XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Участники стартовали в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Соревнования начались со стартового выстрела.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017-м на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.