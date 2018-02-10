РИАМО - 10 фев. В микрорайоне Планерная в подмосковных Химках стартовала XXXVI Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Очень рад всех видеть на этой заснеженной поляне, на стартовой площадке. Хочу пожелать всем хорошего забега, успехов, побед и регулярно занимайтесь спортом», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Участники стартовали в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Соревнования начались со стартового выстрела - участникам мероприятия придется преодолеть 10-километровую трассу.

В забеге принимают участие олимпийский чемпион Александр Легков, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова, двукратная чемпионка России, четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка мира, двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016) в личном и командном первенстве Яна Егорян и другие.

Легков пожелал участникам гонки хорошего настроения и быстрой лыжни.

«Трасса замечательная, настрой хороший. Снега очень много, что радует. В Москве (снега – ред.) больше, чем на Урале. <…> Быстрая трасса, здесь, конечно, надо работать», - отметил спортсмен.

Он добавил, что трасса в Химках ему знакома с детства, здесь пошли первые соревнования и наблюдения за тем, как сборные готовятся к Олимпиадам.

«Сегодня день замечательный, снега много, люди все прибывают. Наверное, сегодняшним стартом мы поддержим наших ребят, которые на Олимпийских играх в Корее. Хорошего настроения и дружите со спортом, он нам всегда помогает», - сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017 году на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.