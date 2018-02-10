РИАМО - 10 фев. Четверо неизвестных избили неработающего мужчину на северо-западе Москвы, похитили у него автомобиль BMW и 170 тысяч рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 9 февраля в 07:40 в ОМВД поступило сообщение о разбое по адресу: 1-я Линия Хорошевского Серебряного Бора, дом №10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 9 февраля в 01:00 по вышеуказанному адресу четверо неизвестных, одна из которых женщина, нанесли телесные повреждения мужчине 1979 года рождения, неработающему, после чего двое нападавших открыто похитили у него автомобиль BMW 320, 170 тысяч рублей, телефон сотовой связи, сумку, скрылись», - сказал собеседник агентства.

По его словам, оставшиеся двое нападавших посадили пострадавшего в такси и с целью похищения денежных средств проследовали к нему домой на улицу Старобитцевская, где мужчине удалось закрыться в квартире, а нападавшие скрылись.

Он добавил, что пострадавший с переломом лицевого скелета, костей носа, множественными ушибленными ранами головы для оказания помощи госпитализирован в медучреждение.

Материальный ущерб составил около 640 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам. «а», «г», «д» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», заключил представитель пресс-службы.