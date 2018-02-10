РИАМО - 10 фев. Для шести маршрутов автобуса на востоке Москвы с субботы переименовали остановку «Универсам», теперь она носит название «Магнитогорская улица», сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

«С 10 февраля 2018 года остановка «Универсам» для маршрутов автобуса №№214, 276, 645, 776, 833, 884 по Большому Купавенскому проезду в обоих направлениях получает новое название «Магнитогорская улица», - говорится в сообщении.

Также с субботы остановка «Метро «Проспект Вернадского» для маршрутов автобуса №224 и троллейбуса №34 по проспекту Вернадского при следовании в область переносится на 100 метров назад.