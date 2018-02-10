РИАМО - 10 фев. Российские хоккеисты разгромили команду Южной Кореи со счетом 8:1 в последнем контрольном матче перед стартом олимпийского турнира в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

«Встреча, состоявшаяся в субботу в Аняне, завершилась со счетом 8:1 (2:1, 2:0, 4:0) в пользу россиян. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (на 16-й и 57-й минутах), Михаил Григоренко (16), Сергей Андронов (24), Кирилл Капризов (34), Сергей Широков (47), Павел Дацюк (50), Егор Яковлев (54), у корейцев отличился Брок Радунске (19)», - говорится в сообщении.

После окончания основного времени матча команды провели пятиминутный овертайм в формате «три на три», в котором корейцы победили со счетом 2:1. Также хозяева оказались сильнее в пятиминутке «четыре на четыре» - 1:0.

Ранее в рамках подготовки к Олимпиаде россияне обыграли сборную Белоруссии (3:0) и московский «Спартак» (2:1 в овертайме).

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. В воскресенье российская команда заселится в олимпийскую деревню в Канныне. В первом матче турнира россияне сыграют против словаков 14 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».