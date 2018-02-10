РИАМО - 10 фев. Прошедший январь в Москве и Подмосковье стал одним из самых теплых в истории метеонаблюдений с 1879 года, но не побил рекорд 2007 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Прошедший январь в Московском регионе с первых дней был мало похож на зимний месяц. Снежный покров отсутствовал, среднесуточная температура воздуха была положительной и на 9-10 градусов выше нормы, моросил осенний дождь. До отрицательных значений температура понизилась лишь к концу первой декады.

«За весь месяц лишь один раз температура приблизилась к норме, во все остальные дни превышала ее. И в итоге средняя температура января стала минус 4,3 градуса, что при норме минус 9,3 градуса на 5 градусов выше ее», - говорится в сообщении.

За весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых над погодой с 1879 года, лишь в 15 годах, средняя температура января была минус 4,3 градуса и выше.

«Самым теплым остается январь 2007 года, в котором средняя за месяц температура оказалась минус 1,7 градуса», - заключается в материале.