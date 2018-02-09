РИАМО - 9 фев. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме рассмотрит предложение об установке памятного знака в честь политика Бориса Немцова на месте его гибели на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, сообщил РИАМО в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В Мосгордуму поступило такое обращение. Оно будет направлено в комиссию по монументальному искусству в соответствие с действующим законодательством», - сказал Шапошников.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен неизвестными 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.