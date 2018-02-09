РИАМО - 9 фев. Эксперты представили на конференции «Базовые стратегии» для руководителей бизнеса доклады по глобальным экономическим трендам, говорится в сообщении пресс-службы университета «Синергия».

В Москве состоялась 14-я ежегодная конференция для руководителей бизнеса и топ-менеджмента компаний «Базовые стратегии».

«Эксперты «Института Тренинга — АРБ Про» представили доклады по глобальным экономическим трендам, прогнозам и стратегиям управления бизнеса на 2018 год», - говорится в сообщении.

Управляющий «Института Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов отметил постепенное оживление мировой экономики и добавил, что в мире сейчас 236 экономик, из них 173 продемонстрируют рост в текущем году. При росте экономики России на 1,5% в год, некоторые российские компании показывают рост от 40% до 80% за счет перераспределяемого спроса. То есть сильные игроки растут за счет слабых.

Самые быстро развивающиеся мировые отрасли, по словам выступивших на «Базовых стратегиях» экспертов, это «интернет вещей», 3-D печать, искусственный интеллект, робототехника. Объем рынка «интернета вещей» составляет 1,38 триллиона долларов США при среднегодовом росте 27%. Сегмент связанный с искусственным интеллектом оценивается в 2 миллиарда долларов, но среднегодовой рост в ближайшие пять лет составит 64%.

«На мероприятие в качестве спикеров были также приглашены известные бизнесмены. О возможностях искусственного интеллекта и трендах в IT-технологиях рассказал Давид Ян, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY, один из ведущих IT-предпринимателей России», - добавляется в сообщении.

Ежегодный форум для собственников бизнеса и топ-менеджеров проводится с 2004 года.