РИАМО - 10 фев. В рамках проекта «Экоэлектричка» в субботу состоится поездка в Звенигород, основным местом пребывания туристов станет биологическая станция имени Скадовского, основанная в 1910 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Гости побывают в доме-музее основателей биостанции, где узнают, какими исследованиями здесь занимались 100 лет назад. После прогулки по экотропе запланировано практическое занятие в научной лаборатории – там можно будет ставить опыты под микроскопом», - говорится в сообщении.

Затем путешественники отправятся в усадьбу Введенское, на территории которой сегодня находится санаторий «Звенигород». Усадьбу, спроектированную знаменитым архитектором Николаем Львовым зимой 1798-1799 годов, называют «зеркалом души века, быта русского».

Именно усадьбу Введенское режиссер Сергей Бондарчук выбрал в качестве имения князя Болконского во время съемок кинофильма «Война и мир».

Помимо экскурсии по усадьбе, где гостей ждут рассказ о жизни «гения вкуса» Николая Львова и концерт, состоится прогулка по парку – шедевру ландшафтного искусства.