РИАМО - 10 фев. Госжилинспекция Московской области в субботу организует День открытых дверей в управляющих компаниях, который будет посвящен созданию и деятельности советов многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Десятого февраля жилищные инспекторы и представители управляющих компаний расскажут жителям о необходимости создания советов многоквартирных домов, проведут методические консультации в помощь председателям и членам советов МКД, сообщат о законодательном обеспечении их деятельности, в том числе последних изменениях в Жилищном кодексе», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель ведомства Вадим Соков, советы многоквартирных домов очень важны для нормальной жизнедеятельности дома. Активные и компетентные советы и их председатели следят за содержанием и текущим ремонтом общего имущества, контролируют подготовку к осенне-зимнему периоду и прохождению отопительного сезона, выстраивают конструктивные отношения между собственниками жилья и управляющими организациями.

«Разумеется, акцент на деятельности советов домов не означает, что это станет единственной темой акции. Как всегда, жители смогут в удобное время – с 10 до 15 часов - обратиться в свои управляющие организации для решения любых жилищных проблем», - добавил Соков.

По его словам, в 2017 году в регионе создали около 7 тысяч новых советов многоквартирных домов. В процентном соотношении их число за год увеличилось с 66% до 84% от необходимого количества.

Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья проходят с марта 2014 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. С марта 2016 года акция стала проходить ежеквартально, а с декабря того же года Дни открытых дверей стали тематическими.

В предыдущем Дне открытых дверей, который прошел 9 декабря, приняло участие рекордное количество управляющих организаций – 657.