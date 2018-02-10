РИАМО - 10 фев. Спортивный фестиваль «Московские молнии», во время которого можно принять участие в соревнованиях конькобежцев, пройдет на ВДНХ в столице в субботу, в программе фестиваля конкурс фотографий, спортивный флешмоб и праздничный концерт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Десятого февраля на катке ВДНХ пройдет традиционный фестиваль любителей конькобежного спорта «Московские молнии». Для участников пройдут соревнования и конкурсы, каждый сможет почувствовать себя спортсменом», - говорится в сообщении.

Соревнования спринтеров будут проходить на катке с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00. В них смогут участвовать дети (до 10 лет), подростки (до 14 лет), юниоры (до 18 лет), молодежь (до 29 лет), взрослые (до 45 лет), мастера (до 60 лет) и ветераны (старше 60 лет). Победителей определят в 18 номинациях, среди них «Самая быстрая девушка», «Самый стремительный подросток», «Ветеран конькобежного спорта», «Самый младший участник» и другие. Победители получат призы и подарки, а все участники — памятные сувениры.

Во время фестиваля также будет проводиться конкурс на самую оригинальную фотографию. Для этого надо будет сделать фото на коньках на катке ВДНХ и выложить ее в соцсети. Кроме того, все желающие смогут присоединиться к спортивному флешмобу. А в вечерней программе фестиваля — праздничный концерт популярных российских исполнителей.

Вход на фестиваль «Московские молнии» — по тарифам катка ВДНХ.