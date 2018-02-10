РИАМО - 10 фев. В связи с модернизации путей на перегоне «Лосиноостровская» – «Москва-Ярославская» Ярославского направления Московской железной дороги с субботы движение некоторых поездов изменится, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«В связи с планируемым проведением работ по модернизации второго главного пути перегона «Лосиноостровская» – «Москва-Ярославская» 10 февраля изменится расписание движения некоторых поездов», - говорится в сообщении.

С актуальным расписанием ознакомиться можно на сайте ЦППК.