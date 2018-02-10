РИАМО - 10 фев. Талдомский район находится в преддверии грандиозного спортивного праздника: в субботу стартует первый этап Суперкубка лыжного марафона «Николов Перевоз» по программе лыжных марафонов Russialoppet, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Событие состоится в 10:30 в арт-усадьбе Веретьево, Талдомский район, Московская область. Трасса марафона пролегает по ледовому руслу реки Дубны, начинается в Веретьеве и поворачивает у города Дубна, что делает соревнование общим лыжным праздником всего северного Подмосковья», - говорится в сообщении.

В этот день у жителей и гостей Талдомского района, соседних городов и районов Подмосковья появится уникальный шанс встать на одну лыжню с прославленными российскими лыжниками. На лыжный марафон «Николов Перевоз» зарегистрировалось более 1 тысячи спортсменов – любителей лыжных гонок со всей России.

Среди них член олимпийской сборной России по лыжным гонкам на олимпиаде в Ванкувере Михаил Деветьяров и участница мировых гонок Ольга Рочева. В марафоне примет участие паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и биатлону под началом старшего тренера Ирины Громовой.

На финише каждый участник получит уникальные медали финишера, сертификаты со своим результатом, а восстановить силы поможет гречка с мясом и горячим чаем. Кроме того, для комфортного пребывания спортсменов и зрителей создан спортивный городок – с точками для питания, теплыми раздевалками, туалетами, сервисной службой для экипировки, подготовки лыж. Зрителей и спортсменов ждет культурная программа, сувенирная и спортивная торговля.

Название «Николов Перевоз» было взято организаторами от одноименного селения, располагавшегося много веков назад на реке Дубна. Стоянка под Николо-Перевозом является древнейшим памятником культуры всего Волго-Окского бассейна. В XVI веке на погосте была построена церковь Николая Чудотворца на Дубне, а в середине XIX века на ее месте возведен храм Святителя Николая, от него и пошло название – Николов Перевоз.