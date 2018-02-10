РИАМО - 10 фев. Бесплатная диспансеризация населения состоится в подмосковном городском округе Домодедово в субботу, жителей ожидают в трех поликлиниках с 8:00 до 12:00, сообщается на сайте администрации города.

«Отдел социальной помощи администрации городского округа Домодедово и ГБУЗ «Домодедовская центральная городская больница» приглашают граждан на прохождение диспансеризации в субботу, 10 февраля 2018 года, с 08:00 до 12:00 по следующим адресам: городская поликлиника ГБУЗ МО «ДЦГБ» (микрорайон Центральный, улица Пирогова, дом 9), кабинет 325; поликлиника медико-санитарной части ГБУЗ МО «ДЦГБ» (микрорайон Авиационный, улица Ильюшина, дом 13/19); поликлиника больницы «Заря Подмосковья» ГБУЗ МО «ДЦГБ» (село Растуново, улица Мирная, строение 7)», отмечается в сообщении.

В 2018 году диспансеризации подлежат лица следующих годов рождения: 1997; 1994; 1991; 1988; 1985; 1982; 1979; 1976; 1973; 1970; 1967; 1964; 1961; 1958; 1955; 1952; 1949; 1946; 1943; 1940; 1937; 1934; 1931; 1928; 1925; 1922; 1919. Если год рождения не входит в данную возрастную категорию, то жители могут пройти профилактический медицинский осмотр. Явка натощак. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский страховой полис.

В 2017 году в подмосковных поликлиниках помимо пяти рабочих дней была организована 41 рабочая суббота – Единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошло 116 тысяч человек. Данные мероприятия продолжатся и в 2018 году.