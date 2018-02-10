РИАМО - 10 фев. Останкинская башня поздравит телебашню Гуанчжоу с китайским Новым годом в субботу, она будет украшена красной подсветкой в течение всего вечера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вечером 10 февраля на Останкинской телебашне загорится ярко-красная подсветка. Так башня телецентра в Москве поздравит телебашню Гуанчжоу с наступлением китайского Нового года. К поздравлению присоединятся еще десять высотных башен по всему миру. Световое шоу продлится с 19:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

При этом в 2017 году Останкинская башня в третий раз выступила хозяйкой Международной конференции великих башен, которая проходит с 1989 года. Такие встречи дают возможность руководителям высотных сооружений обменяться опытом по управлению и эксплуатации зданий. Предыдущие встречи в Москве прошли в 1995 и 2008 годах. В прошлом году Международная конференция великих башен совпала с VII Московским международным фестивалем «Круг света».

Официальной датой запуска Останкинской телебашни является 5 ноября 1967 года. Высота сооружения составляет 540 метров. На момент постройки башни это было самое высокое сооружение в мире. Сейчас башня уступила первенство небоскребам Дубая, Шанхая и Нью-Йорка, но остается самой высокой строительной конструкцией в России и Европе.