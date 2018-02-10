РИАМО - 10 фев. В субботу на старт XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Москве и Подмосковье могут выйти в общей сложности более 40 тысяч человек.

В этом году XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 10 февраля. Центральной площадкой выбрали - Тульскую область. В Подмосковье «Лыжня России» будет проходить в микрорайоне Планетарная в городе Химки. Стартуют участники в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».

Планируется, что всего на старт в Москве выйдут более 20 тысяч любителей этого вида спорта. Всего в Москве организуют 11 площадок для старта, их выбрали жители путем голосования на портале «Активный гражданин».

Ранее руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев сообщил, что на территории Измайловского парка подготовили трассу для лыжных соревнований среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех местах организуют прием нормативов комплекса ГТО.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017-м на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.