РИАМО - 10 фев. Жители Жуковского смогут пройти первую в текущем году диспансеризацию в поликлинике городской клинической больницы в субботу, сообщается в группе ГКБ Жуковского в соцсети «ВКонтакте».

«Первый в этом году единый день диспансеризации состоится в поликлинике ГКБ Жуковского в субботу, 10 февраля, с 9:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

На медосмотр приглашаются все желающие 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997 и 2000 года рождения, прикрепленные к городской поликлинике.

Жители других возрастов могут пройти профосмотр. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

В 2017 году в подмосковных поликлиниках помимо пяти рабочих дней была организована 41 рабочая суббота – Единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошло 116 тысяч человек. Данные мероприятия продолжатся и в 2018 году