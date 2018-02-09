РИАМО - 9 фев. В Москве мужчина признан виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своих детей, его приговорили к 20 годам колонии строгого режима, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю столицы.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», - сказала Иванова.

Следствием и судом установлено, что в период с 2002 по октябрь 2016 годов обвиняемый, проживающий в квартире жилого дома на территории района Кунцево в городе Москве, совершил изнасилование своей дочери 1998 года рождения и систематически совершал в отношении последней, а также своего сына 1996 года рождения и второй дочери 2003 года рождения насильственные действия сексуального характера.

Дети не рассказывали о домашнем насилии, поскольку мужчина оказывал на них физическое и психологическое давление посредством избиений и запугиваний. В результате преступных действий обвиняемого одна из дочерей получила психологическую травму, последствия которой расцениваются как тяжкий вред здоровью.

«По достижению совершеннолетия, одна из потерпевших обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором рассказала о длительном насилии со стороны своего отца», - уточнила Иванова.

В рамках уголовного дела проведено 30 судебных экспертиз, в том числе сексолого-психолого-психиатрические, молекулярно-генетические, компьютерно-технические и судебно-медицинские экспертизы, выводы которых подтверждают вину мужчины в инкриминированных преступлениях.

Кроме того, в отношении отца детей следствие передало материалы в органы опеки и попечительства. Впоследствии он был лишен родительских прав в отношении всех своих детей.