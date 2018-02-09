РИАМО – 9 фев. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил универсальную схему решения вопроса с бизнесменами, которые хотят вернуться в Россию, сообщает в пятницу Газета.ru.

«По словам Шохина, эти откликнувшиеся 16 или 17 предпринимателей (список которых предоставили в Кремль – ред.) средней руки из провинции, а предлагаемый механизм является эксклюзивным только для этих людей», - говорится в сообщении.

Он отметил, что в РСПП предложили универсальную схему: освободить бизнесменов от уголовной ответственности, заменив на административную, в случаях, когда возмещается ущерб.

«Над этим мы работаем. Более того, если в графике президента удастся найти окошко, то будет заседание рабочей группы по мониторингу в сфере применения законодательства в сфере предпринимательства. И мы эти сюжеты могли бы предложить президенту», — сказал Шохин, отметив, что надо согласовать составы преступления, по которым этот механизм возможен.

Рабочая группа была создана два года назад, однако она не собиралась больше года. Эту группу возглавил Антон Вайно – нынешний руководитель администрации президента. По его словам, они уже наработали несколько предложений.

«Не знаю, позволят ли эти предложения всем членам «списка» вернуться, но, по идее, речь идет не только о десятках, а сотнях людей, которые не только в Лондоне, но и в местах заключения сидят в России. Так что, в Лондоне не самая тяжелая ситуация», — заключил Шохин.