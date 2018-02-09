РИАМО – 9 фев. Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что в Москве ему не хватает солнечных дней и прогулок в одиночестве, но столица России все равно ему очень нравится, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, чем больше я посещаю достопримечательностей и чем больше я встречаю новых людей, тем больше мне он нравится. Тем меньше я скучаю по своему дому в США. Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, мне не хватает ежедневного солнца, я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России — это очень важный опыт», — сказал Хантсман на видео для официального канала посольства США.

В конце ролика посол предложил россиянам рассказать ему об их любимых местах в городе.