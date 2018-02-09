РИАМО - 9 фев. Правительство Подмосковья передало в столицу 46,6 тысячи дел по объектам недвижимости на территории новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимущество обеспечило передачу 46 647 инвентарных дел учетно-технической документации на объекты недвижимости, расположенные на территории новой Москвы, в собственность города Москвы», - сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.

Он напомнил, что в 2012 году в результате расширения административных границ столицы за счет областных территорий из собственности Подмосковья были переданы земли, которые образовали ныне существующие Троицкий и Новомосковский округа Москвы.

Как отметил министр, передача дел была проведена в соответствии с федеральным законом «О кадастровой деятельности», согласно которому техническая документация на объекты недвижимости должна принадлежать собственнику территории, то есть правительству Москвы.

«В конце января 46,6 тысячи дел, содержащих информацию об объектах недвижимости на территории новой Москвы, были переданы из областного БТИ в распоряжение Московскому городскому БТИ (МосгорБТИ). Это наиболее полная база технической документации, которая необходима для многих процессов, связанных с обслуживанием, оформлением документов и сделок с недвижимостью», - отметил министр.

По его словам, до передачи инвентарных дел собственники имущества в ТиНАО обращались в областное БТИ за копиями технических документов, необходимых для эксплуатации объектов, в том числе для регистрации прав на них.

«Переданная база – основной источник получения копий поэтажных планов, технических паспортов, свидетельств о собственниках и других. Теперь жители ТиНАО смогут получать необходимую информацию об объектах по месту их «прописки», - заключил министр.