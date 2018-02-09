РИАМО - 9 фев. Власти Подмосковья обязали инвестора свинокомплекса в городском округе Серебряные Пруды разработать дорожную карту по устранению нарушений на существующих объектах, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел заседание рабочей группы по вопросу строительства животноводческого комплекса на 6 тысяч основных свиноматок полного цикла. Председатель комитета Алла Полякова напомнила, что 14 декабря состоялось заседание по данной проблеме. Жители задали представителям инвестора вопросы, но не на все получили ответы. Тогда было принято решение создать рабочую группу, чтобы наладить конструктивное взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами.

«Инвестор должен разработать дорожную карту с поэтапным выполнением мероприятий по устранению нарушений на существующих объектах и предоставить более подробную информацию о планируемом. Только после разработки дорожной карты мы проведем очередное заседание рабочей группы с целью изучения документа, планируем, что это будет в марте. Также жители подготовили вопросы для инвестора, чтобы на следующем заседании получить на них ответы», – сказала Полякова.

Представитель инвестора, генеральный директор ООО «Управляющая компания РБПИ Групп» Томас Норгаард заверил, что планируемый объект превосходит по характеристикам аналог в Нижнем Новгороде и потенциально является самым современным свинокомплексом в России. По его словам, на нем будут использованы передовые технологии в процессе производства.

Подводя итоги мероприятия, Полякова отметила, что общее решение рабочей группы – вернуться к рассмотрению вопроса по строительству нового объекта только после выполнения инвестором всех взятых на себя обязательств касательно модернизации действующих свиноводческих комплексов на территории Московской области.