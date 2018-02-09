РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 фев. В Подольске сложилась непростая ситуация с оказанием выездной медицинской помощи живущим в садовых товариществах, где разрешили прописываться, общественники попросят у властей прикрепить эти территории к поликлиникам, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления и делам общественных объединений общественной палаты округа Алексей Стрелков.

«Мы провели встречу с главврачами больниц и поликлиник Подольска, на которой выяснилась потребность разделить территорию СНТ между лечебными учреждениями, чтобы у каждого была своя зона ответственности. В ближайшее время мы планируем обратиться к главе Подольска и в министерство здравоохранения Московской области для решения этого вопроса», – сказал Стрелков.

По его словам, также представители общественной палаты будут встречаться с председателями СНТ, чтобы они привели в порядок территорию и сделали ее доступной для посещения участковых врачей и педиатров. В настоящее время врачам трудно ориентироваться в домах, на которых нет нумерации, они не могут сообщить о своем приходе из-за высоких заборов, так как нет домофонов, зимой все дороги заметает и их плохо чистят.