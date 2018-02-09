РИАМО - 9 фев. Количество автобусов на двух маршрутах, которые связывают подмосковные Люберцы со станциями столичного метро «Новокосино» и «Выхино», увеличится на 10 единиц с 10 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В пятницу по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков провел выездное совещание в Люберцах в связи с жалобами жителей на дорожно-транспортную ситуацию. В рамках встречи с главой городского округа Владимиром Ружицким и региональными перевозчиками обсуждалась транспортная доступность районов и жилых комплексов города.

«Мы видим обращения жителей Люберец, которые поступают на портал «Добродел» и в социальные сети о том, что сейчас недостаточное число транспортных средств работает на основных маршрутах. Прошу перевозчика в утренние и вечерние часы пик с 10 февраля увеличить число автобусов по пять единиц большой вместимости на маршруте №1232к, который ходит до «Выхино», и на маршруте №1225, который ходит до «Новокосино», - сказал Тресков.

Он добавил, что еще три автобуса направят на маршрут №31, они будут ходить до поликлиники. Для контроля соблюдения графика движения и пассажиропотока на месте будет организован пост из сотрудников ведомства. Дополнительные транспортные средства помогут сократить очереди на автобусы в утренние и вечерние часы.

Министр также напомнил, что для решения транспортной ситуации в городском округе Люберцы будет проведена реконструкция основных автодорог - Зенинского шоссе и Октябрьского проспекта.

«Объекты полностью обеспечены финансированием. Уже в этом году начнется реконструкция Зенинского шоссе с расширением с двух до четырех полос движения, сейчас ведутся проектные работы. Также идет проектирование Октябрьского проспекта на участке от границы с Москвой до Егорьевского шоссе, дорога будет расширена с четырех до шести полос движения», - отметил Тресков.

В конце прошлого года после обращений жителей Люберец на портал «Добродел» было увеличено количество автобусов №1232к. Подвижной состав на маршруте составил 20 автобусов среднего класса и пять автобусов малого класса. Ранее здесь работали всего 15 транспортных средств малого класса. Кроме того, были продлены трассы следования маршрута №1225к до улицы Вертолетной. Данные изменения позволили обеспечить жителей ближайших жилых комплексов прямым автобусным сообщением со станцией метро «Новокосино».

В рамках реконструкции участок Зенинского шоссе с 1,9 по 3,2 километр и мост через реку Пехорка планируется расширить с двух до четырех полос, что увеличит пропускную способность автотранспорта и ликвидирует заторы в часы пик. Кроме того, будет выполнено строительство одноуровневой транспортной развязки на пересечении автодорог Марусино – Зенино - Некрасовка и Зенино - Павлино, что позволит ликвидировать затор на пересечении двух автодорог.

Объекты включены в госпрограмму Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с началом строительно-монтажных работ в 2018 году.