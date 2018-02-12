РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский подмосковного Подольска в понедельник откроется выставка детских рисунков, посвященная Дню защитника Отечества, сообщается на сайте ДК.

«В преддверии Дня защитника Отечества в фойе дома культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский 12 февраля будет организована выставка детских рисунков под названием «Наши защитники». В выставке будут представлены рисунки детей, занимающихся в кружках декоративно-прикладного творчества и ИЗО «Радуга» и «Палитра», - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 1 марта 2018 года. Посетить ее смогут все желающие бесплатно по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5. Дом культуры работает ежедневно с 08:00 до 22:00.