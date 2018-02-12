РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Замначальника полиции ГУ МВД России по городскому округу Подольск по охране общественного порядка Александр Редькин проведет прием жителей в понедельник с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, Редькин проведет прием жителей 12 февраля. Прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84, в кабинете для приема граждан с 17:00 до 20:00.

Прийти на прием и задать интересующие вопросы смогут все желающие. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.