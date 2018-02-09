РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 фев. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» разыскивают пропавшего без вести Олега Качевского, предположительно уехавшего кататься на лыжах в Раменский или Орехово-Зуевский район Московской области, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Разыскивается без вести пропавший Олег Владимирович Качевский, родился 26 февраля 1948 года. Второго февраля 2018 года около 4:30 утра ушел с адреса: Люберцы, Комсомольский проспект, дом №13, и до настоящего времени его местонахождение не известно. Предположительно мог уехать кататься на лыжах в Раменский или Орехово-Зуевский район Московской области», – говорится в сообщении.

Приметы: на вид 65-75 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы короткие седые, глаза зелено-голубые. Особые приметы: на лице справа имеется пятно размером 1 сантиметр, на правой руке на одном из пальцев отсутствует ноготь.

Был одет: черная шапка, куртка короткая болотного цвета с капюшоном, брюки черного цвета, пиджак коричневого цвета, рубашка полушерстяная в коричневую клетку, ботинки с молнией черного цвета 42 размера, при себе имелась социальная карта на имя О. В. Качевского, компас, наручные часы с металлическим ремешком, рюкзак коричневого цвета.

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в ОУР МУ МВД России «Люберецкое» по телефонам: 8(495)554-45-36, 8(495)551-20-88, 8(495)551-52-44, 8(495)554-93-94 или 112.