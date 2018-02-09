РИАМО - 9 фев. Федеральная антимонопольная служба и правительство Подмосковья объединяют усилия для упрощения процедур подключения к газораспределительной инфраструктуре в регионе, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В правительстве Московской области состоялось заседание круглого стола по вопросам совершенствования развития отрасли газораспределения.

«Президентом поставлена задача по повышению доступности энергетической инфраструктуры, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Для ее выполнения в Московской области выполняется масштабная программа газификации населенных пунктов и индустриальных парков. Эта невозможно без соответствующего развития магистральных газотранспортных мощностей», - отметил Пестов.

Вместе с тем, в отдельных муниципальных образованиях Московской области имеются трудности с технологическим присоединением к газовым сетям. Так, на сегодняшний день в регионе закрыто для техприсоединения 26 газораспределительных станций – это почти каждая седьмая крупная газораспределительная станция. За последние два года количество отказов в технологическом присоединении по причине закрытых газораспределительных станций выросло в два с половиной раза.

При этом ряд газораспределительных станций остаются закрытыми только «на бумаге». Потребители заключают необходимый договор с газовой компанией, резервируют мощность ГРС и по разным причинам не доводят дело до подключения. Значительный объем зарезервированной, но по факту свободной мощности не позволяет подключить к газу тех потребителей, кто в этом действительно нуждается.

В ходе круглого стола состоялось обсуждение законодательных инициатив, которые помогут открыть для технологического присоединения такие закрытые «на бумаге» ГРС.

«Обсуждали перспективы заключения регуляторного контракта – это трехсторонний контракт с участием правительства Московской области, ФАС России и газоснабжающих организаций, который задаст параметры долгосрочного тарифного регулирования, развития программ газификации, удешевления процедур технологического присоединения к газовым сетям, повышение эффективности инвестиционных программ в секторе газораспределения. Договорились, что наше взаимодействие будет осуществляться на постоянной основе, как в рамках регуляторного контракта, так и в рамках решения наиболее актуальных проблем в области газификации Московской области», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Московская область является крупнейшим в России регионом-потребителем природного газа в расчете на душу населения. Ежегодное потребление газа в области составляет порядка 19 миллиардов кубических метров. В 2017 году в Подмосковье было подано почти 24 тысячи заявок на технологическое присоединение к газовым сетям – это четверть всех заявок, поданных за этот период в России.