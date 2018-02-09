РИАМО - 9 фев. Международная федерация футбола (FIFA) дала официальное подтверждение выбору тренировочных баз для размещения команд-участниц чемпионата мира по футболу-2018, Подмосковье стало объектом внимания ряда топовых футбольных команд, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Все 32 команды-участники чемпионата мира по футболу определились с окончательным выбором. В Московской области остановятся команды из Португалии, Франции, Перу, Аргентины, Мексики, Бельгии, Ирана и Туниса. Сборная России – в Новогорске. Таким образом, в регионе остановится самое большое количество мировых сборных», - говорится в сообщении.

В Подмосковье не раз приезжали представители менеджмента сборных, чтобы ознакомиться с инфраструктурой баз и условиями, в которых будут жить и тренироваться самые знаменитые футболисты в мире. К примеру, делегация Португалии ознакомилась с условиями на подмосковной базе «Сатурн» в Кратово, а выбор сборной Аргентины пал на Бронницы, где сейчас уже заканчивается ремонт гостиничного комплекса для футболистов.

«Мы провели все необходимые работы для приведения тренировочных баз Московской области в полное соответствие требования FIFA. С учетом нашей сборной, которая будет базироваться в Новогорске, мы приютим еще восемь национальных команд. К примеру, сборная Мексики будет тренироваться на базе «Новогорск-Динамо», а сборная Перу расположится на стадионе «Арена Химки». Для Подмосковья огромная честь разместить на своих тренировочных базах лучшие сборные будущего мундиаля», - заявил министр спорта региона Роман Терюшков.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Ранее министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков сообщил, что МЧС России обеспечит высокий уровень безопасности на чемпионате мира по футболу.