РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В поселении Томилино Люберец в воскресенье пройдет первый этап чемпионата округа по скоростному маневрированию.

СТК «Люберцы» приглашает всех желающих принять участие в открытом чемпионате городского округа Люберцы по скоростному автоманеврированию. Он пройдет в два этапа – 11 и 17 февраля. Соревнования начнутся в 12:00.

Чемпионат будет проводиться по четырем категориям: «Передний привод», «Задний привод», «Полный привод» и «Моно». Всем пилотам нужно записаться по адресу: https://vk.com/topic-64258223_37004165. Стоимость участия одного пилота в одном этапе – 500 рублей. Вход для зрителей бесплатный. Соревнования пройдут по адресу: поселение Томилино, 1 километр Рязанского шоссе, на территории котельной №2. Также можно ввести в навигаторе «СТК «Люберцы»».

Соревнования проводятся при поддержке администрации городского округа. По всем вопросам можно писать по адресу: https://vk.com/garyyyk или в Whats App по номеру: 8(926)357-74-48.