РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 фев. Полицейские Люберец провели акцию «Осторожно, мошенники!» во время которой рассказали жителям городского округа о распространенных способах обмана населения, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В целях правового информирования граждан и профилактики мошенничества оперуполномоченные розыска МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителем общественного совета Тимуром Давтяном провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!».

«Цель мероприятия – привлечение внимания общества к проблеме мошенничества. Организаторы акции напомнили жителям Люберец о распространенных способах обмана, рассказали, как распознать злоумышленников, какие меры необходимо предпринять, чтобы не стать жертвами преступников», – говорится в сообщении.

Полицейские уверены, что такие мероприятия помогут сократить число преступлений, совершаемых в отношении пожилых людей, ведь для того, чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом случае правильно оценивать ситуацию. Гражданам вручили памятки о соблюдении мер личной и имущественной безопасности, содержащие информацию о случаях мобильного мошенничества, различных методах, которые используют злоумышленники.

Беседуя с жителями Люберец, полицейские призвали в случае столкновения со злоумышленниками незамедлительно обращаться по телефонам: дежурной части ГУ МВД России по Московской области 8(495)609-49-52; дежурной части МУ МВД России «Люберецкое» 8(495)554-93-94 или 112.