РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 фев. В Королеве в воскресенье разыграют кубок по интеллектуальным играм среди молодежных общественных организаций города, игра посвящена Дню российской науки, сообщается на странице совета молодых ученых и специалистов в «ВКонтакте».

Интеллектуальная игра организована советом молодых ученых и специалистов, отделом по работе с молодежью комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации и клубом интеллектуальных игр «Прогресс».

«Приглашаем всех желающих принять участие в кубке по интеллектуальным играм среди молодежных общественных организаций городского округа Королев, посвященного Дню российской науки. Кубок проводится на 2 этаже ДиКЦ «Костино» 11 февраля в 11:00», – говорится в сообщении.

В команде должно быть три человека. Игра пройдет в 6 раундов, во время которых ведущие зададут вопросы, проведут литературный аукцион и блиц-опрос.