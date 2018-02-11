РИАМО (КОРОЛЕВ) –11 фев. В воскресенье на аллее центрального проспекта подмосковного Королева состоится праздничный забег, посвященный Дню всех влюбленных, сообщается в аккаунте администрации городского округа в Instagram.

В ежегодном забеге LoveRun смогут принять участие спортсмены всех возрастов. Для участников предлагается три дистанции на выбор – 1 километр, 2,5 или 5.

«Старт забега в 10:00 у арки с сердцем, напротив ЗАГСа на проспекте Королева. Участники побегут по центральной аллее проспекта», – говорится в сообщении.

В связи с проведением забега, с 10:00 до 11:00 будет перекрыто движение на разворот на пересечении проспекта Королева и улицы 50-летия ВЛКСМ.