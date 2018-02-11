РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Во Дворце молодежи Подольска в воскресенье состоится семинар об особенностях воркаута, который проведут спортсмены округа.

Спортсмены подольской команды по воркауту 11 февраля проведут семинар, посвященный данному виду спорта во Дворце молодежи. В рамках программы они расскажут об отжиманиях, особенностях воркаута, в частности, чем именно данный спорт отличается от гимнастики, а также как девушкам добиться успеха в этом виде спорта. Посетить семинар смогут все желающие бесплатно.

Мероприятие начнется в 16:00 тренировкой на улице, а в 17:00 начнется семинар в зале Дворца культуры по адресу: улица Октябрьский проспект, дом 11/1.