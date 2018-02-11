РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 фев. В подмосковном Подольске в воскресенье пройдет ежегодный рок-фестиваль «Выход есть», хедлайнером которого будет рок-группа «Манго-Манго», сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Во Дворце молодежи Подольска 11 февраля пройдет IX музыкально-поэтический рок-фестиваль «Выход есть», который проводится в округе традиционно с 2009 года. В текущем году хедлайнером фестиваля будет рок-группа «Манго-Манго», основанная в 1987 году лидером группы и вокалистом Андреем Гордеевым. Также на мероприятии выступит дуэт из Брянска «Лик на восток» и многие другие», – говорится в сообщении.

Организаторами фестиваля являются администрация округа и подольское благочиние. Начнется фестиваль в 17:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом 11/1. Вход свободный